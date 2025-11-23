Pédantix 1290 : Indices et solution, quel est le mot du 23 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un sanctuaire de savoir où deux gardiens de pierre veillent sans jamais cligner des yeux.
Indice 2Au cœur d'une ville qui ne dort jamais, je suis pourtant l'un de ses rares lieux où le silence règne en maître.
Indice 3Je protège des trésors écrits plus anciens que les gratte-ciel qui m'entourent.
Indice 4Ma façade blanche, monumentale, est devenue une icône culturelle autant que touristique.
Indice 5Mes salles sont remplies de longues tables en bois éclairées par des lampes dorées que les étudiants connaissent bien.
Indice 6On me voit apparaître dans d'innombrables films, des comédies romantiques aux chasses aux fantômes.
Indice 7Je suis l'un des plus grands réseaux de bibliothèques au monde, installé au cœur de Manhattan.
Indice 8Je suis la grande bibliothèque publique de New York, célèbre pour ses collections, son architecture et son rôle culturel majeur.
Solution du 23 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2025New York Public Library
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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