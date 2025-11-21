Pédantix 1288 : Indices et solution, quel est le mot du 21 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je n'ai pas d'ailes, mais mon fil m'aide à voyager, et bien que je n'aie pas d'antennes, je sens la moindre de vos vibrations.
Indice 2Mon sang n'est pas rouge, mais il transporte l'oxygène, et mon exosquelette rigide dissimule un système respiratoire fait de poumons feuillus ou de tubes trachéens.
Indice 3Bien que je ne boive que de l'eau, ma bouche est armée pour percer et injecter des enzymes digestives pour transformer ma proie à l'extérieur avant de l'aspirer.
Indice 4Je suis un ordre animalier classé dans la classe des Arachnides.
Indice 5Mes représentants possèdent généralement huit pattes, qui sont attachées directement à la partie avant de mon corps (le céphalothorax).
Indice 6Je suis l'un des ordres de prédateurs les plus diversifiés au monde, jouant un rôle crucial dans le contrôle des populations d'insectes.
Indice 7Mon nom est couramment utilisé en zoologie pour désigner un groupe dont on trouve des membres dans presque tous les habitats terrestres du globe, à l'exception de l'Antarctique.
Indice 8C'est un ordre de chélicérates caractérisé par un corps divisé en deux tagmes (prosoma et opisthosoma), et par la présence de chélicères munis de crochets à venin, capable de produire de la soie via des filières.
Solution du 21 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2025Araneae
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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