Pédantix 1284 : Indices et solution, quel est le mot du 17 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la musique cachée derrière les mots, celle que l'œil ne lit pas mais que l'oreille comprend.
Indice 2Sans moi, le langage serait une marche sans rythme, une suite de sons sans âme ni émotion.
Indice 3Je fais chanter la parole, je module le souffle, et j'offre au discours sa respiration naturelle.
Indice 4Je me glisse dans les phrases, discrète mais essentielle, pour en souligner la mélodie et la cadence.
Indice 5Je règle les hauteurs, les durées et les accents, donnant vie à ce que les lettres seules ne peuvent exprimer.
Indice 6On me retrouve dans les intonations, les pauses et le rythme d'une phrase parlée.
Indice 7Je suis ce qui fait que la même phrase peut paraître douce, ironique ou colérique selon la voix qui la prononce.
Indice 8Je désigne l'ensemble des éléments rythmiques et mélodiques de la parole, tels que l'intonation, l'accent et la durée des sons.
Solution du 17 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2025Prosodie (linguistique)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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