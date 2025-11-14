Pédantix 1281 : Indices et solution, quel est le mot du 14 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 14 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 14 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 14 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 14 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'héritier d'un aigle déchu, revenu des exils pour régner à nouveau sur un empire éphémère.
Indice 2On me connaît pour avoir voulu imiter la gloire d'un oncle que l'histoire ne cesse de comparer à moi.
Indice 3J'ai pris le pouvoir sous les habits de la République avant de revêtir ceux de l'Empereur.
Indice 4Ma grandeur fut bâtie sur le prestige et l'ordre, mais mon empire s'effondra sur un champ de bataille.
Indice 5Mon règne vit Paris se transformer, l'industrie prospérer et la presse se museler.
Indice 6Je fus prisonnier à Sedan, et mon nom reste lié à la chute du Second Empire.
Indice 7Neveu du plus célèbre des Bonaparte, j'ai moi aussi porté la couronne impériale de France.
Indice 8Je suis le dernier empereur des Français, Louis-Napoléon Bonaparte, qui régna de 1852 à 1870 avant d'être renversé après la guerre contre la Prusse.
Solution du 14 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 14 novembre 2025Napoléon III
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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