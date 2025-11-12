Pédantix 1279 : Indices et solution, quel est le mot du 12 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fus un âge de trouble et de renouveau, où mille royaumes se disputaient l'éclat du Ciel.
Indice 2Sous mon nom poétique se cache une ère de luttes, de sagesse et d'ambition.
Indice 3Je précède les Royaumes Combattants, mais déjà le monde chinois s'y déchire lentement.
Indice 4Les seigneurs féodaux y prenaient puissance, tandis que l'empereur perdait son autorité sacrée.
Indice 5Je vis naître Confucius et les premiers penseurs qui donnèrent forme à la morale chinoise.
Indice 6Mon nom vient d'un recueil d'annales historiques attribué au duc de Lu.
Indice 7Je désigne une période de l'histoire chinoise marquée par l'éclatement du pouvoir et la montée des royaumes régionaux.
Indice 8Je suis une période de l'histoire de la Chine, s'étendant de 771 à 481 av. J.-C., caractérisée par la division du pays en États rivaux et l'émergence de grandes écoles de pensée.
Solution du 12 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2025Période des Printemps et Automnes
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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