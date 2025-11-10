Pédantix 1277 : Indices et solution, quel est le mot du 10 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce petit astre domestique qui disparaît à mesure qu'il chasse l'ombre des souillures.
Indice 2Je nais d'une union entre la morsure du sel et la douceur des huiles, et je laisse derrière moi une piste de clarté.
Indice 3J'aime les alliances avec la chaleur et la patience, car sans elles je glisse sans gloire.
Indice 4Je triomphe là où l'eau seule échoue, en encerclant l'ennemi invisible pour l'emporter loin des mains.
Indice 5Mon royaume est la mousse, mes soldats sont des bulles qui éclatent en silence.
Indice 6Je me cache parfois dans un flacon, parfois dans un pain, mais je laisse toujours une odeur de propre.
Indice 7On me frotte sur la peau, les vêtements ou la vaisselle pour faire partir la saleté.
Indice 8Je suis un produit obtenu par saponification d'huiles ou de graisses, utilisé avec de l'eau pour dégraisser et nettoyer.
Solution du 10 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 novembre 2025Savon
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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