Pédantix 1270 : Indices et solution, quel est le mot du 3 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je chante sans corde ni voix, et pourtant mon souffle fait danser l'air.
Indice 2Mon corps est d'argent ou de bois, et c'est par le vent que je prends vie.
Indice 3Je ne parle qu'à l'horizontale, et mes lèvres sont ma clé d'entrée.
Indice 4Dans l'orchestre, je m'élève plus haut que beaucoup, mais je reste légère et discrète.
Indice 5Je suis la cousine raffinée de la flûte droite, mais je ne me tiens jamais comme elle.
Indice 6Mon son clair traverse les salles, fruit d'un souffle précis posé sur un bord métallique.
Indice 7On me retrouve souvent entre les mains d'un musicien d'orchestre ou d'un élève de conservatoire.
Indice 8Je suis un instrument à vent en métal ou en bois, tenu horizontalement et joué en soufflant sur un trou latéral.
Solution du 3 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2025Flûte traversière
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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