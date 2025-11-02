Pédantix 1269 : Indices et solution, quel est le mot du 2 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 novembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je croîs sans fin mais jamais au hasard, car ma force vient d'un nombre qui me sert de racine.
Indice 2Je suis la courbe qui s'élève toujours plus haut, sans jamais regarder en arrière.
Indice 3Ma loi est simple : plus grand est mon exposant, plus rapide est mon envol.
Indice 4Je décris l'évolution d'une grandeur qui se multiplie toujours par le même facteur.
Indice 5Je suis la clé des croissances continues, là où chaque instant engendre le suivant.
Indice 6On me note souvent sous la forme a puissance x, symbole de progression sans limite.
Indice 7Je suis une fonction mathématique qui grandit ou décroît selon la valeur de ma base.
Indice 8Je suis la fonction qui, à tout nombre réel x, associe a exposant x, où a est un réel strictement positif différent de 1.
Solution du 2 novembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2025Exponentielle de base a
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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