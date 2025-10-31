Pédantix 1267 : Indices et solution, quel est le mot du 31 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 31 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 31 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 31 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 31 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je retrace la lente naissance d'un regard qui observe l'homme non plus seul, mais au milieu des autres.
Indice 2Je suis le récit de ceux qui ont voulu comprendre pourquoi les sociétés changent, se lient, et parfois se brisent.
Indice 3De Comte à Bourdieu, j'expose les penseurs qui ont fait de la société un objet d'étude plutôt qu'un simple décor.
Indice 4Je montre comment la modernité, l'industrialisation et les révolutions ont façonné le regard scientifique sur le collectif.
Indice 5On me lit pour comprendre comment s'est construite la discipline qui analyse les comportements humains dans leur cadre social.
Indice 6Je suis une traversée intellectuelle, des origines philosophiques jusqu'aux méthodes empiriques modernes.
Indice 7Je raconte comment la science de la société s'est formée, organisée et transformée au fil du temps.
Indice 8Je suis l'étude du développement historique des idées, des auteurs et des méthodes qui ont façonné la sociologie en tant que discipline.
Solution du 31 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 31 octobre 2025Histoire de la sociologie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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