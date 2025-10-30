Pédantix 1266 : Indices et solution, quel est le mot du 30 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je transforme l'éclair du soleil en nourriture silencieuse à l'abri des regards.
Indice 2Dans ma verdure se cache une fabrique où l'air se renverse et la vie se compte en photons.
Indice 3Mes piles d'assiettes concentriques empilent la lumière comme d'autres empilent des secrets.
Indice 4Je vis dans une cellule mais je porte encore en moi le souvenir d'un hôte venu de très loin.
Indice 5Entouré de deux membranes, je garde mon propre code et un stroma plein d'ouvriers.
Indice 6Mes thylakoïdes forment des grana où la chlorophylle boit l'aube.
Indice 7On me trouve surtout chez les plantes et les algues, là où le vert est roi.
Indice 8Je suis l'organite cellulaire qui capte la lumière et réalise la photosynthèse en produisant de l'énergie chimique à partir du dioxyde de carbone et de l'eau.
Solution du 30 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2025Chloroplaste
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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