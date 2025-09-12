Pédantix 1218 : Indices et solution, quel est le mot du 12 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un peuple de cavaliers montagnards dont les origines se perdent dans les brumes de l'Iran ancien.
Indice 2Mes terres s'étendaient au nord-ouest du plateau iranien, entre montagnes du Zagros et hautes plaines.
Indice 3Je suis mentionné dans les chroniques assyriennes bien avant de me tailler un royaume éphémère.
Indice 4Je pris part à la chute de Ninive en 612 av. J.-C. aux côtés des Babyloniens.
Indice 5Mon empire fut bref, avant d'être absorbé par les Perses d'Astyage et de Cyrus.
Indice 6Je suis un peuple indo-européen, voisin et ancêtre des Perses.
Indice 7Je suis célèbre pour avoir précédé l'Empire achéménide dans l'histoire de l'Iran.
Indice 8Peuple iranien de l'Antiquité établi dans le nord-ouest de l'Iran, fondateur d'un royaume au VIIe siècle av. J.-C., intégré ensuite à l'Empire perse de Cyrus le Grand.
Solution du 12 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 septembre 2025Mèdes
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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