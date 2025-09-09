Pédantix 1215 : Indices et solution, quel est le mot du 9 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né d'un grondement électrique où la guitare sature et la batterie martèle comme une forge en transe.
Indice 2Mon royaume est noir, lourd, parfois symphonique, toujours porté par l'intensité et l'énergie brute.
Indice 3Je me décline en innombrables lignées, du death au power, du doom au thrash, sans jamais perdre ma vigueur.
Indice 4Mon esthétique mêle cris, riffs puissants et une attitude souvent rebelle ou théâtrale.
Indice 5Je suis un héritier du hard rock des années 1970, amplifié et plus agressif.
Indice 6Mes groupes emblématiques s'appellent Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden ou Slayer.
Indice 7Je suis un genre musical puissant et énergique, souvent associé à une guitare électrique saturée.
Indice 8Genre musical né à la fin des années 1960, caractérisé par des guitares électriques distordues, une rythmique lourde et des thèmes puissants, décliné en de nombreux sous-genres.
Solution du 9 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 septembre 2025Metal
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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