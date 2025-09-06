Pédantix 1212 : Indices et solution, quel est le mot du 6 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 6 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la voix liquide cachée dans la chair, que la pression suffit à faire parler.
Indice 2Je révèle l'âme d'un fruit comme le secret d'une viande, sans autre feu que l'étreinte ou la lente chaleur.
Indice 3Clair ou trouble, je porte la couleur d'où je viens, et la saveur n'en est que la mémoire fluide.
Indice 4On me cherche au lever du jour dans un verre, et au fond d'une poêle pour napper un plat.
Indice 5Je sors d'une orange sous le pressoir, d'une carotte sous l'extracteur, d'un rôti sous la louche.
Indice 6On me boit nature ou mélangé, et l'on me réduit parfois pour concentrer mon goût.
Indice 7Je suis la boisson qu'on obtient en pressant des fruits ou des légumes, ou le liquide de cuisson d'une viande.
Indice 8Liquide extrait d'un aliment (fruits, légumes) par pression ou d'une préparation culinaire (jus de cuisson), consommé tel quel ou utilisé pour assaisonner.
Solution du 6 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 septembre 2025Jus
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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