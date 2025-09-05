Pédantix 1211 : Indices et solution, quel est le mot du 5 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le feu liquide issu de la plante, transformant la lumière ancienne en énergie nouvelle.
Indice 2Je naîs là où le champ devient moteur, quand le grain, l'huile ou la fibre se changent en flamme.
Indice 3Je suis l'enfant d'une chimie verte, opposé au noir des puits fossiles.
Indice 4Je peux venir du sucre, de l'amidon ou de l'huile, fermentés ou raffinés pour brûler dans un moteur.
Indice 5On me connaît sous la forme d'éthanol, de biodiesel ou de biogaz.
Indice 6Je suis issu de matières premières renouvelables, agricoles ou organiques.
Indice 7Je suis un carburant fabriqué à partir de plantes ou de déchets biologiques.
Indice 8Je suis un carburant produit à partir de biomasse (plantes, huiles, déchets organiques), destiné à remplacer partiellement ou totalement les carburants fossiles.
Solution du 5 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 septembre 2025Biocarburant
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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