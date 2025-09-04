Pédantix 1210 : Indices et solution, quel est le mot du 4 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le colosse d'acier qui fit trembler les océans, un château flottant armé jusqu'aux dents.
Indice 2Mon règne commença quand le bois céda la place au métal et à la vapeur.
Indice 3J'étais le symbole de la puissance navale, imposant respect par ma taille et ma protection.
Indice 4Mes canons lourds tonnaient comme des tonnerres, capables de briser la coque de mes semblables.
Indice 5Je dominai les mers avant d'être éclipsé par l'avion et le porte-avions.
Indice 6On me vit dans les deux guerres mondiales, du Yamato au Bismarck.
Indice 7Je suis un grand navire de guerre blindé et armé de canons puissants.
Indice 8Navire de guerre lourdement blindé et armé, utilisé du XIXᵉ siècle au milieu du XXᵉ siècle, avant d'être supplanté par le porte-avions.
Solution du 4 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 septembre 2025Cuirassé
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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