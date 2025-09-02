Pédantix 1208 : Indices et solution, quel est le mot du 2 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fus une reine de poussière qui parlait en cunéiforme et voyait passer les siècles depuis des remparts colossaux.
Indice 2Mes portes alignaient taureaux ailés et génies gardiens, tandis que mes palais déroulaient des chasses au lion sur pierre.
Indice 3Un roi collectionna ma mémoire en milliers de tablettes, pour que l'argile n'oublie rien.
Indice 4Le grondement de mes chars fit trembler le Tigre avant que le feu et les fleuves conjurés n'achèvent ma chute.
Indice 5Des prophètes m'annoncèrent le malheur et un jour ma grandeur fut jonchée de cendres.
Indice 6Capitale d'Assyrie, je m'étendais face à l'actuelle Mossoul, sur la rive du Tigre.
Indice 7On me relie à Assurbanipal et à la fameuse bibliothèque qui porta son nom.
Indice 8Ancienne grande ville assyrienne sur le Tigre, près de Mossoul, célèbre pour ses palais, ses reliefs et la bibliothèque d'Assurbanipal, détruite en 612 av. J.-C. par une coalition de Mèdes et de Babyloniens.
Solution du 2 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 septembre 2025Ninive
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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