Pédantix 1206 : Indices et solution, quel est le mot du 31 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 31 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 31 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 31 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 31 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Indice 1 (très difficile) Je suis la valeur chiffrée qu'on accroche à un service ou un bien, plus tranchante qu'une parole.
Indice 2Je varie selon le temps, la distance, ou la volonté de ceux qui fixent la règle de l'échange.
Indice 3Je suis le langage froid de l'économie, là où le désir devient calcul.
Indice 4Je prends la forme de listes ou de grilles, affichées pour informer et encadrer.
Indice 5On me rencontre dans les hôtels, les transports, les assurances ou les factures.
Indice 6Je peux être réduit, préférentiel ou plein, mais je reste toujours le prix convenu.
Indice 7Je suis le prix fixé pour un service, comme un billet de train ou une chambre d'hôtel.
Indice 8Je suis le prix ou la grille de prix appliquée à un service, un bien ou une prestation déterminée.
Solution du 31 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 31 août 2025Moyenne
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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