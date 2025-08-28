Pédantix 1203 : Indices et solution, quel est le mot du 28 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 28 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'onde rouge qui a balayé un empire vieux de siècles, effaçant sceptres et couronnes.
Indice 2Je suis née dans la faim, la guerre et le froid, quand les foules n'avaient plus rien à perdre.
Indice 3Mon premier cri fit tomber un tsar, mon second installa une idéologie nouvelle.
Indice 4Je fus marquée par deux secousses majeures en 1917, l'une en février, l'autre en octobre.
Indice 5Je portai au pouvoir les bolcheviks de Lénine et plongeai la Russie dans une guerre civile.
Indice 6Je mis fin au régime tsariste et donna naissance à l'Union soviétique.
Indice 7Je suis un bouleversement politique et social qui a changé l'histoire du XXᵉ siècle.
Indice 8Ensemble des événements de 1917 en Russie qui provoquèrent la chute du tsarisme, l'arrivée au pouvoir des bolcheviks et la création de l'URSS.
Solution du 28 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 août 2025Révolution russe
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)