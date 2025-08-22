Pédantix 1197 : Indices et solution, quel est le mot du 22 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 22 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis faite de brumes, de clans et de batailles, écrite entre pierres levées et landes sauvages.
Indice 2Des Pictes mystérieux à la fierté gaélique, j'ai forgé une identité farouche dans le vent du Nord.
Indice 3Je porte en moi la mémoire de rois, de reines et de luttes contre un voisin plus puissant.
Indice 4Mes épopées vont de l'indépendance arrachée par William Wallace à l'union imposée avec l'Angleterre.
Indice 5Je raconte aussi bien la naissance du Parlement écossais que les rébellions jacobites.
Indice 6Je mêle les Highlands et les Lowlands, les guerres contre l'Angleterre et la construction du Royaume-Uni.
Indice 7Je suis l'histoire d'un peuple celte et fier, souvent en quête d'indépendance.
Indice 8Je suis l'ensemble des événements et évolutions qui ont marqué l'Écosse, des peuples antiques aux luttes pour l'indépendance, jusqu'à son rôle au sein du Royaume-Uni.
Solution du 22 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 août 2025Histoire de l'Écosse
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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