Pédantix 1196 : Indices et solution, quel est le mot du 21 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une colonne d'eau née des neiges hautes qui a sculpté frontières et destins sans jamais cesser de courir.
Indice 2Sous mes brumes, les voix d'une roche chantent et perdent les marins qui m'écoutent trop près.
Indice 3Ma vallée aligne châteaux et vignes, où marchands et empereurs ont jalonné leurs ambitions.
Indice 4Je me repose un instant dans un vaste miroir avant de reprendre ma course rapide.
Indice 5À Bâle je change d'allure et deviens grande artère industrielle vers le nord.
Indice 6Une partie de mon cours sert de frontière entre la France et l'Allemagne.
Indice 7Je termine en delta près de Rotterdam pour me jeter dans la mer du Nord.
Indice 8Grand fleuve d'Europe centrale né dans les Alpes suisses, traversant ou bordant la Suisse, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas avant de se jeter dans la mer du Nord.
Solution du 21 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 août 2025Rhin
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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