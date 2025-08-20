Pédantix 1195 : Indices et solution, quel est le mot du 20 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 20 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 20 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 20 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 20 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un carrefour où les montagnes parlent bas et où les plaines gardent la mémoire des cavaliers venus de loin.
Indice 2Entre un fleuve tutélaire et une mer sombre, j'ai mêlé Thraces, Slaves et Protobulgares en une identité tenace.
Indice 3J'ai porté au monde des lettres nées d'une mission, quand des moines itinérants donnèrent voix à une foi en alphabet.
Indice 4Mes siècles ont oscillé entre empires et libérations, des tsars médiévaux aux longues ombres ottomanes.
Indice 5Mon sommet, le Musala, veille sur la Rila, tandis que mes roses embaument une vallée fameuse.
Indice 6Je suis bordée par le Danube au nord et par la mer Noire à l'est.
Indice 7Ma capitale est Sofia, et mon alphabet est le cyrillique.
Indice 8Pays des Balkans situé entre le Danube et la mer Noire, ayant pour capitale Sofia, connu pour son histoire médiévale, son alphabet cyrillique et sa Vallée des Roses.
Solution du 20 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 20 août 2025Bulgarie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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