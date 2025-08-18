Pédantix 1193 : Indices et solution, quel est le mot du 18 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 18 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la lignée aux chevelures sacrées, où la vigueur du pouvoir se mesurait à la longueur des mèches.
Indice 2Sortis des brumes francques, nous fîmes d'une mosaïque de peuples un royaume qui parla latin et loi salique.
Indice 3Nos palais se taisaient quand nos intendants se renforçaient, et le sceptre glissait vers d'autres mains.
Indice 4De Soissons à Paris, nous régnâmes sur la Gaule post-romaine en posant les fondations de la future France.
Indice 5Nos rois devinrent célèbres autant pour leurs divisions que pour leurs conquêtes, avant d'être dits « fainéants ».
Indice 6Clovis fut le plus illustre d'entre nous, baptisé à Reims après la victoire de Tolbiac.
Indice 7Nous précédons les Carolingiens, qui prirent le pouvoir avec Pépin le Bref après la mise à l'écart de Childéric III.
Indice 8Première dynastie royale franque (Vᵉ–VIIIᵉ siècles), fondée par Clovis, régnant sur la Gaule avant les Carolingiens.
Solution du 18 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 août 2025Mérovingiens
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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