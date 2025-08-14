Pédantix 1189 : Indices et solution, quel est le mot du 14 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 14 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 14 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 14 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 14 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Nés dans la poussière des routes sacrées, nous jurâmes pauvreté pour mieux garder la richesse des âmes en marche.
Indice 2Entre glaive et prière, notre règle nous fit moines au cœur des batailles et soldats aux pieds de l'autel.
Indice 3Notre nom vient d'une colline sainte où nous cherchâmes un abri sous la demeure d'un roi ancien.
Indice 4Cavaliers au manteau blanc, nous dressions la croix écarlate là où se levaient les bannières des croisades.
Indice 5Nous escortions les pèlerins, bâtissions des forteresses et inventâmes des pratiques financières avant l'heure.
Indice 6Notre puissance inquiéta un roi de France qui, un funeste vendredi 13, fit arrêter nos frères.
Indice 7Dissous par le pape au début du XIVᵉ siècle, nous laissions derrière nous légendes, trésors et procès.
Indice 8Ordre religieux-militaire fondé au XIIᵉ siècle pour protéger les pèlerins en Terre sainte, reconnaissable à son manteau blanc à croix rouge, puissant en Orient et en Europe, puis supprimé en 1312.
Solution du 14 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 14 août 2025Ordre du Temple
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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