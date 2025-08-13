Pédantix 1188 : Indices et solution, quel est le mot du 13 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ombre pacifique de la savane, proche cousin qui préfère l'étreinte au conflit.
Indice 2Mon royaume est fait de forêts humides, et mes lois sont dictées par les mères plutôt que par les mâles dominants.
Indice 3Chez moi, l'harmonie se restaure par le geste plutôt que par le rugissement.
Indice 4Je partage près de 98 % de mon patrimoine génétique avec l'homme.
Indice 5Je suis un grand singe africain, souvent confondu avec le chimpanzé commun.
Indice 6Je vis uniquement au sud du fleuve Congo, en République démocratique du Congo.
Indice 7On m'appelle parfois le « chimpanzé pygmée », bien que je sois une espèce distincte.
Indice 8Espèce de grand singe d'Afrique centrale, proche du chimpanzé et de l'homme, vivant en sociétés matriarcales dans les forêts du sud du fleuve Congo.
Solution du 13 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 août 2025Bonobo
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)