Pédantix 1187 : Indices et solution, quel est le mot du 12 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ère où la Chine se forgea dans le sang, chaque seigneur rêvant d'unifier le Ciel sous sa bannière.
Indice 2Sept puissances se déchiraient, tissant alliances fragiles et trahisons éclatantes au fil des saisons.
Indice 3Mes champs résonnaient autant du fracas des armes que des débats entre stratèges et philosophes.
Indice 4Je vis naître des chefs militaires comme Sun Bin et des penseurs comme Xunzi.
Indice 5Je suis l'ultime phase de la dynastie Zhou, marquée par des innovations militaires et politiques.
Indice 6Je pris fin avec la victoire du royaume de Qin et l'unification de la Chine.
Indice 7Je suis une époque de l'histoire chinoise précédant l'Empire unifié, entre le Ve et le IIIe siècle av. J.-C.
Indice 8Je suis la période de l'histoire chinoise (Ve–IIIe siècle av. J.-C.) où plusieurs royaumes s'affrontèrent jusqu'à l'unification par Qin Shi Huangdi.
Solution du 12 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 août 2025Période des Royaumes combattants
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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