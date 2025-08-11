Pédantix 1186 : Indices et solution, quel est le mot du 11 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ultime soupir d'un empire millénaire, arraché aux croix pour être drapé de croissants.
Indice 2Mon écho résonna comme un glas dans toute la chrétienté, annonçant la fin d'un rempart entre deux mondes.
Indice 3J'ai vu tomber des murailles que l'on croyait invincibles, éventrées par le tonnerre d'un nouveau feu.
Indice 4Je fus le triomphe d'un jeune sultan ottoman sur la ville la plus convoitée de l'Orient.
Indice 5En 1453, je marquai la fin de l'Empire byzantin et l'ascension de l'Empire ottoman.
Indice 6Ma conquête par Mehmet II ouvrit la route de l'Occident aux Ottomans.
Indice 7Je suis un événement historique qui symbolise la fin du Moyen Âge en Europe.
Indice 8Je suis la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, marquant la fin de l'Empire byzantin et un tournant majeur de l'Histoire.
Solution du 11 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 août 2025Chute de Constantinople
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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