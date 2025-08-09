Pédantix 1184 : Indices et solution, quel est le mot du 9 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la fatigue des couleurs qui s'allongent lorsque l'espace lui-même tire sur la trame de la lumière.
Indice 2Sous mon effet, un cri d'étoile revenu de très loin arrive comme un soupir étiré.
Indice 3Je trahis la fuite silencieuse des mondes, lisible seulement dans les rainures secrètes d'un spectre.
Indice 4Par expansion, vitesse ou gravité, je fais glisser les raies lumineuses vers des longueurs plus paresseuses.
Indice 5Je révèle qu'une source s'éloigne, à la manière d'un Doppler pour la lumière.
Indice 6Plus une galaxie est lointaine, plus mon empreinte grandit dans ses raies spectrales.
Indice 7On me voit quand les raies d'un spectre d'étoile ou de galaxie se déplacent vers le rouge.
Indice 8Je suis le déplacement des raies spectrales vers les grandes longueurs d'onde (le rouge), signe d'éloignement, d'expansion cosmique ou d'effet gravitationnel.
Solution du 9 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 août 2025Décalage vers le rouge
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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