Pédantix 1183 : Indices et solution, quel est le mot du 8 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un visage souriant qui porte le poids d'un peuple sans patrie, guidant avec la parole plutôt qu'avec l'épée.
Indice 2Ma vie est un exil, mais mon influence franchit les montagnes et les frontières.
Indice 3Je suis à la fois chef spirituel et symbole politique, incarnant la non-violence face à l'occupation.
Indice 4Je parcours le monde pour défendre la cause tibétaine et prêcher la compassion universelle.
Indice 5Je suis le 14ᵉ détenteur d'un titre religieux bouddhiste, vénéré par des millions de fidèles.
Indice 6Je suis un moine tibétain en robe safran, prix Nobel de la paix en 1989.
Indice 7Je suis le Dalaï-Lama actuel.
Indice 8Je suis le 14ᵉ Dalaï-Lama, chef spirituel des Tibétains, né Tenzin Gyatso, défenseur de la paix et de la cause tibétaine.
Solution du 8 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 août 2025Tenzin Gyatso
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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