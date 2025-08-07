Pédantix 1182 : Indices et solution, quel est le mot du 7 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 7 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 7 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 7 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 7 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ombre d'un empereur qui rêva d'unir l'Orient et l'Occident, mais dont les desseins se brisèrent sur les croisés et les royaumes latins.
Indice 2J'ai porté la pourpre à Constantinople, cherchant à restaurer la grandeur d'un empire que le temps effritait.
Indice 3Je tendis la main à Rome tout en la craignant, et mes ennemis furent aussi bien turcs que chrétiens.
Indice 4J'ai affronté les Normands, négocié avec les croisés et mené Byzance dans une dernière ère d'expansion.
Indice 5Je suis un empereur byzantin du XIIᵉ siècle, petit-fils d'Alexis Ier et membre de la dynastie Comnène.
Indice 6Mon règne, entre croisades et diplomatie, fut marqué par de nombreuses campagnes militaires et une volonté de puissance européenne.
Indice 7Je suis un souverain de Byzance, connu pour mes ambitions occidentales et mon long règne de 1143 à 1180.
Indice 8Je suis un empereur byzantin de la dynastie des Comnène, qui régna de 1143 à 1180 et tenta de restaurer la puissance impériale face aux Latins et aux Turcs.
Solution du 7 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 7 août 2025Manuel Ier Comnène
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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