Pédantix 1180 : Indices et solution, quel est le mot du 5 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un cri figé dans le noir et le blanc, un écho silencieux de la guerre que nul ne peut ignorer.
Indice 2Né d'un bombardement, je ne raconte pas, je hurle ; je ne montre pas la mort, je la fais sentir.
Indice 3Je suis un enchevêtrement de figures brisées, d'yeux écarquillés et de bouches ouvertes sur l'indicible.
Indice 4Je suis la réponse d'un peintre espagnol à l'horreur d'une attaque aérienne en 1937.
Indice 5J'ai été peinte pour l'Exposition universelle de Paris, comme une accusation contre la barbarie.
Indice 6Je suis l'une des œuvres les plus célèbres de Pablo Picasso, exposée aujourd'hui à Madrid.
Indice 7Je suis une toile monumentale représentant la souffrance causée par le bombardement d'une ville basque.
Indice 8Je suis une célèbre peinture de Pablo Picasso, réalisée en 1937 pour dénoncer le bombardement de la ville de Guernica pendant la guerre civile espagnole.
Solution du 5 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 août 2025Guernica (Picasso)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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