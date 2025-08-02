Pédantix 1177 : Indices et solution, quel est le mot du 2 août 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 août 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 août 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la toile invisible sur laquelle se tracent les droites parfaites, les angles constants et les distances rigides.
Indice 2Je suis le royaume de la logique géométrique, là où le triangle a toujours trois angles dont la somme est invariable.
Indice 3Aucune courbure ne me trouble : mes lignes sont droites, mes plans sont plats, et mes lois sont anciennes.
Indice 4Je suis issu d'un monde idéalisé décrit il y a plus de deux mille ans, mais je structure encore les fondements de la géométrie.
Indice 5Je suis l'espace dans lequel s'appliquent les cinq postulats du mathématicien grec Euclide.
Indice 6Je suis le cadre mathématique classique dans lequel on mesure des longueurs, des angles et des surfaces avec des règles simples.
Indice 7Je suis l'espace « plat » dans lequel se déroule la géométrie enseignée à l'école.
Indice 8Je suis un espace géométrique où s'appliquent les lois de la géométrie euclidienne, caractérisé par des distances et des angles mesurés selon des règles fixes et sans courbure.
Solution du 2 août 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 août 2025Espace euclidien
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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