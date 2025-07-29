Pédantix 1173 : Indices et solution, quel est le mot du 29 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le cartographe obsessionnel d'un monde en mutation, où chaque ligne observe, dissèque et révèle l'âme humaine.
Indice 2Je n'ai pas seulement écrit des romans, j'ai bâti un univers, peuplé de visages récurrents et de destins entremêlés.
Indice 3Ma plume courait plus vite que mes dettes, et mon café était aussi noir que mes nuits blanches.
Indice 4Je suis l'architecte de La Comédie humaine, vaste fresque de la société française du XIXᵉ siècle.
Indice 5Parmi mes personnages se trouvent Rastignac, Vautrin, Lucien de Rubempré… et bien d'autres qui traversent mes romans.
Indice 6J'ai influencé Flaubert, Zola, Proust et même les écrivains russes par mon réalisme minutieux.
Indice 7Je suis un géant de la littérature française, auteur de Le Père Goriot et Eugénie Grandet.
Indice 8Je suis un écrivain français du XIXᵉ siècle, célèbre pour La Comédie humaine, une œuvre monumentale décrivant la société de son temps.
Solution du 29 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juillet 2025Honoré de Balzac
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)