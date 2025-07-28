Pédantix 1172 : Indices et solution, quel est le mot du 28 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 28 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le souffle imprévisible d'une jeunesse qui n'avait plus peur, et qui fit tomber des murs invisibles.
Indice 2Je suis né d'un brasier en Tunisie, mais mon écho a traversé les frontières sans visa ni chef.
Indice 3Je portais l'espoir du changement, mais j'ai laissé derrière moi l'instabilité, la guerre, ou parfois de nouvelles chaînes.
Indice 4Je suis une série de soulèvements populaires contre la corruption, l'autoritarisme et la misère.
Indice 5De 2010 à 2012, j'ai bouleversé le monde arabe de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient.
Indice 6Je suis lié à des révoltes en Tunisie, Égypte, Libye, Syrie et au-delà, souvent déclenchées par les réseaux sociaux.
Indice 7Mon nom évoque une saison de renouveau, mais mes fruits furent parfois amers.
Indice 8Je suis un ensemble de révoltes et mouvements populaires ayant eu lieu dans plusieurs pays arabes à partir de 2010, revendiquant plus de liberté, de justice et de démocratie.
Solution du 28 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 juillet 2025Printemps arabe
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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