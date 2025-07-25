Pédantix 1169 : Indices et solution, quel est le mot du 25 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 25 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 juillet 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 juillet 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une ombre oubliée des grands empires, tapi entre fleuves et déserts, parlant une langue aujourd'hui perdue.
Indice 2Je n'étais ni babylonien ni égyptien, mais j'ai traité avec les pharaons comme leur égal.
Indice 3Mon peuple vénérait les dieux védiques bien avant que l'Inde ne les écrive.
Indice 4Ma capitale était probablement Washshukanni, que les archéologues cherchent encore dans la poussière de la Mésopotamie.
Indice 5Je suis un royaume du Proche-Orient ancien, souvent en conflit avec les Hittites, et allié des Égyptiens.
Indice 6Je régnais au nord de la Mésopotamie au XVe siècle avant notre ère, dans l'actuelle Syrie.
Indice 7Je suis un ancien royaume hourrite, parfois considéré comme indo-aryen, qui a brièvement dominé le Croissant fertile.
Indice 8Je suis un ancien royaume du Proche-Orient, situé dans le nord de la Mésopotamie, puissant au XVe siècle av. J.-C., connu pour ses relations diplomatiques avec l'Égypte et ses rivalités avec les Hittites.
Solution du 25 juillet 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 juillet 2025Mittani
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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