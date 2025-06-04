Pédantix 1118 : Indices et solution, quel est le mot du 4 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Ma lumière éclaire sans brûler, inspirant poètes, artistes et prophètes depuis des temps immémoriaux.
Indice 2Je suis celui dont les paroles cryptiques dévoilent les destinées à ceux capables d'écouter les murmures du temple.
Indice 3Associé au laurier et à la lyre, mon nom résonne dans les chants harmonieux des anciens bardes.
Indice 4Protecteur des arts et des oracles, ma beauté radieuse cache pourtant une froideur divine et implacable.
Indice 5Fils de Zeus et frère jumeau d'Artémis, je règne sur la lumière, la musique et la divination.
Indice 6Mon sanctuaire à Delphes était célèbre dans toute la Grèce antique pour ses prophéties.
Indice 7Dieu grec représenté comme un jeune homme idéal, je suis souvent associé au soleil, à l'art et à la beauté.
Indice 8Je suis le dieu grec de la lumière, de la musique, des arts et de la divination, célèbre pour mes oracles à Delphes.
Solution du 4 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 juin 2025Apollon
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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