Pédantix 1117 : Indices et solution, quel est le mot du 3 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un style né entre deux guerres, reflétant l'audace d'une époque en quête d'élégance nouvelle.
Indice 2Mes lignes droites et formes géométriques célèbrent le progrès et l'optimisme du début du siècle passé.
Indice 3Des gratte-ciel de New York aux salons parisiens, mon empreinte est gravée en angles nets et motifs stylisés.
Indice 4Mon influence embrasse aussi bien l'architecture que le mobilier, les bijoux et même les affiches publicitaires.
Indice 5J'incarne le glamour, le luxe et le modernisme des années folles.
Indice 6Le Chrysler Building et l'Empire State Building illustrent parfaitement mon style unique.
Indice 7Je suis facilement reconnaissable à mes formes épurées, mes motifs géométriques et mes matériaux raffinés.
Indice 8Je suis un mouvement artistique et décoratif des années 1920 et 1930, caractérisé par des formes géométriques, élégantes et stylisées.
Solution du 3 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 juin 2025Art déco
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)