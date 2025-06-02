Pédantix 1116 : Indices et solution, quel est le mot du 2 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juin 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 juin 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une longue fresque gravée dans les sables du temps, commencée aux rives fertiles de deux fleuves légendaires.
Indice 2Terre des premiers écrits, mon passé se lit dans la glaise, en caractères cunéiformes.
Indice 3De Sumer à Babylone, mes antiques cités gardent encore les échos d'empires disparus.
Indice 4Mon territoire a vu défiler califes, sultans, rois et présidents, tous cherchant à dominer mes richesses.
Indice 5Marquée par des conflits et des invasions, ma destinée moderne est souvent bouleversée par l'or noir.
Indice 6Au XXe siècle, j'ai connu dictatures, guerres, et interventions étrangères qui ont changé ma destinée.
Indice 7Bagdad est ma capitale, et mon histoire récente inclut les noms de Saddam Hussein et la guerre du Golfe.
Indice 8Je désigne l'ensemble des événements et des périodes historiques qui se sont déroulés sur le territoire actuel de l'Irak, de l'Antiquité à nos jours.
Solution du 2 juin 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juin 2025Histoire de l'Irak
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)