Pédantix 1026 : Indices et solution, quel est le mot du 4 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mars 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 mars 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon acte semblait anodin, mais il fit trembler une nation.
Indice 2Je suis restée assise pour que d'autres puissent se lever.
Indice 3Mon refus fit avancer un combat vieux comme le monde.
Indice 4Je suis devenue le symbole d'une lutte sans violence.
Indice 5Ma place dans l'histoire débute dans un bus de l'Alabama.
Indice 6Martin Luther King m'a soutenue après mon arrestation.
Indice 7Je suis une figure emblématique des droits civiques américains.
Indice 8Femme afro-américaine, je suis connue pour avoir refusé de céder ma place dans un bus en 1955, devenant ainsi une icône de la lutte contre la ségrégation raciale.
Solution du 4 mars 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mars 2025Rosa Parks
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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