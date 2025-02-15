Pédantix 1009 : Indices et solution, quel est le mot du 15 février 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 février 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 février 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 février 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon héritage repose entre le sable et le Nil, mais mon influence a traversé les mers.
Indice 2On me lie à deux puissants Romains, dont l’un forma un triumvirat et l’autre un empire.
Indice 3Mon esprit était aussi affûté que ma beauté légendaire, et ma langue maîtrisait plusieurs cultures.
Indice 4On me représente souvent avec un aspic, symbole de mon destin tragique.
Indice 5Mon royaume était un carrefour entre l’Orient et l’Occident, une terre fertile et convoitée.
Indice 6Je fus la dernière souveraine d’une lignée qui descendait de l’un des généraux d’Alexandre.
Indice 7Je régnais sur l’Égypte au Ier siècle avant notre ère et ma mort marqua la fin de son indépendance.
Indice 8Dernière reine de la dynastie ptolémaïque, célèbre pour son intelligence, son charisme et ses relations avec Jules César et Marc Antoine.
Solution du 15 février 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 février 2025Cléopâtre VII
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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