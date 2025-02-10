Pédantix 1004 : Indices et solution, quel est le mot du 10 février 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 février 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 février 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 février 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Né dans les brumes du Nord, il porte en lui l’héritage d’un peuple battu par les vents.
Indice 2Sa silhouette sombre et noble a traversé les âges, autrefois monture des chevaliers.
Indice 3Sa crinière danse comme des vagues noires sous la brise, son allure est aussi fluide que puissante.
Indice 4Compagnon de l’homme dans les champs et sur les champs de bataille, il allie force et élégance.
Indice 5Sa patrie est bordée par la mer, et son nom évoque une région des Pays-Bas.
Indice 6Son trot relevé et son port altier en font une race prisée pour les spectacles et le dressage.
Indice 7Reconnaissable à sa robe noire de jais et à ses fanons abondants, il est souvent comparé à une créature mythique.
Indice 8C’est une race de cheval originaire des Pays-Bas, réputée pour sa robe noire, sa crinière abondante et son allure gracieuse.
Solution du 10 février 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 février 2025Frison (Cheval)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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