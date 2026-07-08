Steam : 55 000 joueurs se font rembourser ce jeu indé... après lui avoir mis une super note

Depuis sa sortie, le jeu indépendant Paddle Paddle Paddle rencontre un succès critique sur Steam. Pourtant, son créateur dénonce une faille dans la politique de remboursement de la plateforme. De nombreux joueurs se font rembourser après l'avoir terminé, soulevant un débat complexe sur la survie des jeux courts.

Le système de remboursement de Steam est souvent salué par les joueurs pour sa souplesse. Contrairement à d'autres plateformes qui refusent tout retour dès lors qu'un titre est installé, la boutique de Valve autorise un remboursement sans condition si le temps de jeu n'excède pas deux heures. Si cette politique se veut rassurante pour les consommateurs, elle se transforme parfois en véritable cauchemar pour les développeurs de jeux indépendants dont la durée de vie est très courte. C'est exactement la situation que traverse actuellement le studio Zoroarts avec son titre phare, Paddle Paddle Paddle.

Un succès critique entaché par des abus massifs

Paddle Paddle Paddle est une expérience coopérative ou solo exigeante où les joueurs doivent diriger un bateau à travers de multiples obstacles. Conçu pour provoquer la frustration joyeuse des participants, le titre a su trouver son public. Il affiche actuellement une évaluation globale « très positive » avec plus de 1400 avis élogieux. Cependant, le développeur a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour partager une réalité beaucoup plus sombre concernant les statistiques de vente.

Le créateur a en effet partagé sa stupéfaction face à l'attitude de certains utilisateurs qui n'hésitent pas à laisser une évaluation dithyrambique tout en demandant le remboursement du jeu. Il a interpellé directement la plateforme :

Cela ne devrait pas être possible. Steam, ce serait bien si vous pouviez enfin faire quelque chose concernant votre politique de remboursement. J'ai reçu des dizaines d'évaluations de ce type et un taux de remboursement de 21 % alors que les avis sont positifs à 90 %. Cela représente plus de 55 000 remboursements au passage.













Le dilemme des jeux courts sur Steam

La politique de Steam précise pourtant explicitement que le système de remboursement n'est pas conçu pour obtenir des jeux gratuitement. Néanmoins, pour des titres dont la durée de vie est inférieure à la fameuse limite des deux heures, cette règle devient une faille béante. Les joueurs peuvent techniquement terminer l'aventure, apprécier l'expérience, puis récupérer leur argent en toute impunité.

Face à cette polémique, certains ont tenu à nuancer la situation. Un analyste reconnu a rappelé que Paddle Paddle Paddle s'est tout de même écoulé à plus de 270 000 exemplaires. Selon lui, bien que la situation soit frustrante, c'est précisément cette politique de remboursement généreuse qui incite les utilisateurs à franchir le pas de l'achat. La diminution du risque financier encouragerait les ventes globales, compensant ainsi les pertes liées aux abus.

Steam's 2-hour refund policy protects consumers AND devs



An indie dev wants it changed after 55,000 players refunded his game, many beating it in under 2 hours. I'm about to be the annoying one, because that policy is part of the reason he got 270k sales



Let me explain 🧵👇 https://t.co/YtroLQZIOp — Indie Game Joe (@IndieGameJoe) July 6, 2026

Une piste d'amélioration pour l'avenir

Plutôt que de demander une suppression pure et simple du système, le développeur Zoroarts a suggéré une idée intéressante, afficher la durée de vie estimée directement sur la page du magasin Steam. Cette transparence pourrait ajuster les attentes des acheteurs et inciter la plateforme à adapter ses règles de remboursement en fonction du type de jeu.

Le créateur a d'ailleurs reconnu la pertinence des arguments avancés, admettant que cette vision globale l'avait aidé à relativiser. Ce débat met en lumière la difficulté de trouver un équilibre parfait entre la protection des consommateurs et le respect du travail des créateurs indépendants.

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