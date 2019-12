Ori & The Will of The Wisps dévoile une nouvelle bande-annonce et repousse sa sortie

Étant l'une des exclusivités Xbox les plus attendues de 2020, Ori & The Will of The Wisps continue de se montrer dans une toute nouvelle vidéo, et a vu sa date de sortie être repoussée d'un mois.

Annoncé depuis déjà de nombreux mois, Ori & The Will of The Wisps a profité despour partager une bande-annonce inédite, ainsi qu'une nouvelle date de sortie. En effet, bien qu'il fut à l'origine prévu pour sortir le 11 février 2020, le prochain titre des développeurs de Moon Studios voit sa date de commercialisation être repoussée d'un mois et sera doncPour celles et ceux qui l'ignorent, cet épisode reprendra le principe de son prédécesseur, Ori & The Blind Forest, et sera donc. De plus, sachez que les capacités du héros pourront également être améliorées grâce au tout nouveau système Shard. Ori & The Will of The Wisps est donc