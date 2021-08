Oddworld: Soulstorm officialise sa sortie sur Xbox One et Xbox Series

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



etviennent de mettre fin au suspens en. Après quelques mois d'attente, les joueurs Xbox One et Xbox Series vont en effet pouvoir retrouver l'un des personnages les plus emblématiques de PlayStation au travers de ses nouvelles aventures.À l'occasion de cette annonce et malgré l'absence de fenêtre de sortie, les studios ont tout de même déclaré que des versions physiques seront disponibles à l'achat.se focalise sur l’évolution de la rébellion initiée dans l’épisode précédent. Les joueurs y incarneront Abe, héros Mudokon malgré lui ayant déclenché une véritable révolution au sein de l'usine dans laquelle il est esclave, et devant désormais mener ses compagnons dans leur lutte pour la liberté contre le Cartel Magog et les dirigeants de la planète. Si Abe va devoir se battre pour sa survie et celles de ses amis, le nombre de Mudokons sauvés aura un impact sur la fin de l'histoire Depuis la sortie du titre en avril dernier,a bénéficié de 7 mises à jour majeures. Elles lui ont permis de profiter de plusieurs améliorations de gameplay via des correctifs, mais aussi de plusieurs éliminations de bugs, des ajustements en termes d'équilibrage et de level design, ainsi que des améliorations de la qualité de vie.Pour rappel, Oddworld: Soulstorm est disponible sur PS4, PS5 et PC, et prochainement sur les consoles Xbox.