NightRunner vous propose de survivre à bord d'un train face aux mutants

Le studio 314 Arts vient de dévoiler NightRunner, un jeu de survie et d'extraction en coopération prévu pour 2027 sur PC. Mêlant défense de train, exploration de donjons et affrontements contre des hordes de mutants, ce titre ambitieux lancera son tout premier test public dès le mois de septembre.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage sous haute tension. Le studio 314 Arts lève le voile sur NightRunner, une expérience coopérative de survie et d'extraction jouable de un à quatre joueurs. Prévu pour une sortie sur PC en 2027, le titre promet de repousser les limites du genre. Les joueurs curieux pourront s'y essayer très rapidement grâce à un premier test public organisé sur Steam dès le mois prochain.

Un train comme ultime refuge

Dans l'univers post-apocalyptique de NightRunner, la Terre a été ravagée par un événement solaire cataclysmique. Les survivants doivent faire face à des hordes de mutants redoutables. Au cœur de cette lutte pour la survie se trouve votre wagon, une véritable base d'opérations mobile qu'il faudra défendre à tout prix. La mécanique principale repose sur la protection de ce train en mouvement. Pour conserver le butin durement amassé lors de vos expéditions, votre convoi doit impérativement atteindre sa destination finale.

Explorez des zones de récupération pour rassembler des ressources et acquérir un butin puissant, en luttant à travers un monde impitoyable où chaque course est une bataille pour la survie.

Il ne s'agit pas d'une promenade de santé. Les aventuriers devront effectuer des réparations d'urgence en plein combat, prendre des décisions stratégiques rapides et coordonner leurs actions pour repousser les assauts incessants. Si le train est détruit, tout l'équipement récolté est perdu. Le titre propose quatre kits de personnages distincts, permettant à chaque membre de l'équipe de spécialiser son approche du combat, de la collecte de ressources ou du soutien tactique.









Quatre modes de jeu pour varier les souffrances

Pour garantir une rejouabilité optimale, les développeurs ont conçu quatre modes de jeu bien distincts, offrant chacun des objectifs et des récompenses uniques. Le mode principal vous invite à préparer votre équipement et à faire des arrêts stratégiques dans des zones de collecte pour renforcer votre arsenal avant l'extraction finale. Il faudra faire preuve d'une grande prudence face aux menaces environnantes.

Les joueurs en quête de difficulté supérieure pourront se tourner vers des missions de transition. Celles-ci se déroulent à bord d'un navire lourdement armé traversant des eaux infestées de mutants, sans aucune possibilité de ravitaillement. La réussite de ces missions débloquera des contrats de plus haut niveau. Le jeu intègre également des donjons linéaires abritant les ennemis les plus mortels et des combats de boss exclusifs, récompensant les escouades avec le butin le plus rare de cet univers impitoyable.

Enfin, les amateurs d'expériences classiques ne sont pas oubliés avec un mode infini. Ce dernier demande de survivre à des vagues d'ennemis de plus en plus oppressantes, obligeant les participants à adapter leur stratégie en temps réel pour espérer décrocher le meilleur score possible.

Vous pouvez dès maintenant demander l'accès pour le playtest de septembre via sa page Steam, et l'ajouter à votre liste de souhaits. Plus d'informations seront révélées prochainement concernant NightRunner, dont la sortie se fera en 2027.