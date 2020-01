Platinium Games tease de « grandes annonces » pour le début de l'année

Le studio japonais, connu pour la franchise Bayonetta ou, plus récemment, Nier: Automata, devrait nous annoncer de nombreuses choses dans les semaines à venir, comme l'indique Platinium Games lui-même.

L'année dernière, nous avions dit que 2019 serait une année où le voile se lèverait sur la nouvelle scène de Platinum Games. Mais nous avons pris un peu de retard, toutefois, je crois que nous avons plusieurs grandes annonces à faire durant ce début d'année 2020, alors soyez patients.

n'est pas le studio le plus connu de l'industrie vidéoludique, mais ce dernier a néanmoins proposé des œuvres très appréciées par certains joueurs,. La force du studio est de sortir ses jeux sur la quasi-totalité des plateformes disponibles (PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch), touchant de ce fait un plus large public.Le studio pourrait donc profiter de ce début d'année 2020 pour annoncer de nouvelles choses, bien que le public attende impatiemment des nouvelles de, annoncé en décembre 2017 en exclusivité sur la Nintendo Switch, et silencieux depuis., le président dea indiqué à Inside Games (via Siliconera ) que deEn plus d'affirmer que ses propos seront, cette fois-ci, tenus,, et l'une d'entre elles concernera le prochain jeu d'ampleur du studio, à savoir, qui a été annoncé lors de l'E3 2018 sur PS4 et PC.