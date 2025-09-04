Super Mario Bros. : Un nouveau record de speedrun validé… à un battement de cil près !

Dans le monde très compétitif des speedruns, Super Mario Bros. est l'un des titres les plus plébiscités. D'ailleurs, l'un de ses records historiques vient de tomber et l'exploit s'est joué à la milliseconde près.
Sur YouTube ou sur Twitch, les speedruns ont gagné en popularité et captivent les joueurs du monde entier. Quel que soit le jeu, l'objectif est le même : terminer le plus rapidement possible, parfois en utilisant des raccourcis et des astuces
. Il existe même un site qui recense les différents records établis sur tous les titres possibles et imaginables : speedrun.com.
Si beaucoup tentent de terminer les jeux Pokémon, Celeste
, Minecraft ou encore Cuphead
le plus vite possible, Mario est celui qui reste le plus défié. Malgré l'âge du titre, Super Mario Bros. est régulièrement la vedette de tentatives de nouveaux records du monde. Le dernier en date avait été établi en 2021
par un certain Niftski. Mais le joueur de Mario le plus rapide au monde s'est fait dérober sa couronne par un autre joueur.
Un nouveau record sur Super Mario Bros. pour 0,04 seconde
L'auteur de ce nouveau record, connu sous le nom d'averge11, est arrivé au bout du dernier niveau de Super Mario Bros. en 4:54.51 le 28 août 2025
. Grâce à ce chrono, il bat le dernier record en date établi par Niftski en 4:54.56. La différence ne tient d'ailleurs qu'à un réflexe car seulement 0.04 seconde séparent les deux recordmen. D'après les calculs établis par les experts du speedrun, cela représente 3 frames de différence entre les deux joueurs
.
Un tel écart peut sembler totalement insignifiant pour le grand public. Mais pour les passionnés de vitesse, ce gap est énorme. D'autant que Summoning Salt, historien reconnu dans la communauté des speedrunners, estime que nous ne sommes plus qu'à 15 frames de la tentative parfaite.
À quelques instants de la tentative parfaite
Pour rappel, le framerate est un terme utilisé pour désigner une image par seconde. Dans le monde du dessin animé comme dans celui du jeu vidéo, il faut en théorie 24 images (voire 30 aujourd'hui) pour créer une seconde d'animation. Les 15 frames mentionnées représentent donc moins d'une seconde
, ce qui s'annonce comme un véritable tour de force pour les futures tentatives de record.
En attendant, le record établi par averge11 a été mis en ligne sur YouTube. Vous pouvez donc le découvrir et tester ses astuces si vous souhaitez battre son exploit !
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