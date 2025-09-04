Super Mario Bros. : Un nouveau record de speedrun validé… à un battement de cil près !



le 04 septembre 2025 à 15h52 Publié par Justine Manchuelle le 04 septembre 2025 à 15h52

Dans le monde très compétitif des speedruns, Super Mario Bros. est l'un des titres les plus plébiscités. D'ailleurs, l'un de ses records historiques vient de tomber et l'exploit s'est joué à la milliseconde près.