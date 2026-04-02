NAKWON: Last Paradise dévoile une fenêtre de sortie et une association inattendue



le 02 avril 2026 à 16h20 Publié par Justine Manchuelle le 02 avril 2026 à 16h20

Plébiscité après la mise en ligne d'une démo sur Steam, NAKWON: Last Paradise a piqué la curiosité des amateurs d'extraction shooter. Mais quand sera-t-il disponible pour l'ensemble des joueurs ?