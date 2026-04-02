NAKWON: Last Paradise dévoile une fenêtre de sortie et une association inattendue

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 avril 2026 à 16h20
Plébiscité après la mise en ligne d'une démo sur Steam, NAKWON: Last Paradise a piqué la curiosité des amateurs d'extraction shooter. Mais quand sera-t-il disponible pour l'ensemble des joueurs ?
NAKWON: Last Paradise dévoile une fenêtre de sortie et une association inattendue
Un nouveau titre PvPvE alliant zombies et exploration au cœur de la Corée du Sud s'est attiré les faveurs du public. Encore assez méconnu du grand public, NAKWON: LAST PARADISE s'annonce pourtant très prometteur. En effet, sa première démo a été bien accueillie par le public et son développeur, NEXON, pourrait recevoir les conseils avisés d'un grand nom.
 

Plus de 37 000 curieux captivés par cette aventure dans une version post-apocalyptique de la Corée du Sud 

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Le playtest de NAKWON: Last Paradise a eu lieu entre le 12 et le 16 mars 2026. Les chiffres enregistrés par SteamDB indiquent que le 15 mars (qui tombait un dimanche), le titre avait réuni 37 468 joueurs simultanés.

Ce premier chiffre est encourageant d'autant que le marché de l'extraction shooter est saturé et qu'il y a eu peu de publicité pour promouvoir le titre. Mais le fait qu'il soit développé par NEXON, déjà derrière des jeux comme Blue Archive et The First Descendant, a pu inciter certains joueurs à découvrir le projet.

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NAKWON: Last Paradise est un jeu brutal et horrifique qui met les joueurs dans la peau de survivants. Ces derniers doivent quitter leur base sécurisée à la nuit tombée pour récupérer des ressources dans une Corée du Sud dévastée. Entre les infestés et les autres survivants, la lutte sera sans pitié pour trouver des vivres, des armes… Dans ce monde sans pitié, il n'y a qu'une seule règle à suivre : ne faire confiance à personne. 

Quelle fenêtre de sortie est envisagée pour NAKWON: Last Paradise ? 

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À l'origine, la sortie de NAKWON était prévue pour bientôt, comme le mentionnent plusieurs documents ainsi que la page Steam du jeu. Mais dans un récent briefing, l'éditeur et développeur a révélé que le titre ne sortirait pas avant 2027, sans date plus précise pour le moment. 

Mais si cette sortie semble lointaine, elle pourrait bien être très suivie. En effet, dans le même document, il est précisé que l'équipe de NAKWON aurait rencontré Embark Studios. Sachant que ses développeurs ont imaginé ARC Raiders (un autre extraction shooter acclamé par la presse et les joueurs), ceux-ci pourraient conseiller le développeur japonais pour l'aider à créer un autre titre phare.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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