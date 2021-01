Minecraft Earth met fin à son développement

Minecraft Earth a été conçu autour de la libre circulation et du jeu collaboratif - deux choses qui sont devenues presque impossibles dans la situation mondiale actuelle. En conséquence, nous avons pris la décision difficile de réallouer nos ressources à d'autres domaines qui apportent de la valeur à la communauté Minecraft et de mettre fin au soutien de Minecraft Earth en juin 2021.

Si Minecraft est l'un des jeux les plus connus et populaire dans le monde, il n'est pas forcément dit que sortir un jeu issu de la licence soit un succès.. Un peu plus d'un an après sa sortie mondiale, le studio explique que le jeu ne sera plus supporté à partir de l'été 2021. Il faut dire que le titre s'inspirant de Pokémon GO ou encore Harry Potter: Wizards Unite n'est pas sorti au meilleur moment. Quelques mois à peine après son lancement, la population s'est confinée, empêchant donc de profiter pleinement de l'expérience. C'est d'ailleurs cet argument qui est mis en avant par Mojang pour justifier la fin de Minecraft Earth., qui ne permettra plus de dépenser de l'argent réel in-game. Qui plus est, Mojang fait en sorte que la fin de vie du jeu soit plus paisible pour les joueurs, avec des coûts en rubis moindres, tout comme les délais de fabrication réduits. En contrepartie,, pour continuer de profiter de ce monde cubique. Minecraft Earth , qui est sorti au mauvais moment et n'a pas réussi à s'imposer, ne sera donc plus jouable à partir du 30 juin prochain.