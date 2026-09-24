Metroid Ravenous booste les ventes d'un ancien jeu de la saga

Il n'est pas encore disponible mais Metroid Ravenous a déjà un effet inattendu sur un autre jeu de la saga. Depuis quelques jours, le prix de Metroid Dread ne fait que grimper sur les sites de seconde main, et ce pour une raison très simple.

Metroid Ravenous a surpris tout le monde en clôturant le Nintendo Direct du 9 septembre 2026. Revenant aux origines de la franchise, il a choqué en annonçant son arrivée pour le 28 janvier 2027 sur Nintendo Switch 2.

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Après un Metroid Prime 4 ayant reçu un accueil mitigé, ce retour à la 2D enchante les fidèles de la première heure. Mais il a aussi provoqué un étrange phénomène visible sur des sites comme Vinted ou eBay.

Metroid Dread très recherché en ce moment sur le marché de la seconde main

Rassurez-vous, il ne s'agit pas là de prix de revente exagérés à cause de scalpeurs profitant de l'engouement autour du jeu. Étrangement, le personnage principal de ce phénomène est un ancien jeu de la saga : Metroid Dread. Depuis l'annonce de l'opus Revenous, le prix de la version scellée de Metroid Dread ne fait qu'augmenter. Cela concerne d'ailleurs aussi bien la version classique que la version collector, toutes deux sorties en octobre 2021 sur Nintendo Switch.

Sur la version française du site d'enchères, Metroid Dread reste proposé à des prix « décents », même si le jeu est sorti il y a presque 5 ans. La version classique est proposée entre 40 et 60 euros, tandis que la version collector est vendue à plus de 150 euros.

Mais aux États-Unis, le phénomène est encore plus marqué. Sachant que le titre n'est plus disponible en magasins, des exemplaires américains neufs et sous blister ont largement dépassé la barre des 100 dollars.

L'histoire de Metroid Ravenous dans la continuité de celle de l'opus Dread

Mais pourquoi un tel engouement pour un jeu sorti il y a 5 ans ? Tout simplement car l'histoire de Metroid Ravenous semble reprendre exactement là où celle de Metroid Dread s'était arrêtée. De fait, de nombreux joueurs souhaitent faire le jeu avant la sortie de ce nouvel opus.

Cela explique la hausse des prix sur le marché de la seconde main sur le marché américain. Si l'Europe semble relativement épargnée pour le moment, ne tardez pas si vous trouvez Metroid Dread à bon prix.