Metro Redux officialisé sur Nintendo Switch

Après une pléthore de rumeurs, la collection Metro Redux a été officialisée sur Nintendo Switch, et sortira à la fin du mois de février sur ladite console.

La licence Metro arrive sur Switch

Disponible depuis août 2014 sur PC, PS4 et Xbox One,, comme les rumeurs le présageaient depuis plusieurs mois. La collection qui regroupe les deux premiers opus de la série, à savoir, est développée par 4A Games qui est fier de porter sa licence sur une toute nouvelle plateforme, dans le but de faire découvrir cet univers post-apocalyptique à de nouveaux joueurs.En plus des deux campagnes, sachez quequi avaient été proposés après sa sortie, en 2013, rajoutant ainsi une dizaine d'heures de contenu supplémentaire. Qui plus est, si vous optez pour la version physique, tout sera disponible sur la même cartouche de 16 GO, sans avoir besoin de télécharger du contenu additionnel. Pour celles et ceux préférant la version dématérialisée,Finalement, il est d'ores et déjà possible de précommandervia le pack Ranger Cache, contenant de nombreux objets de collections tels qu'un ensemble de badges, un fourreau pour le jeu ou encore des cartes postales et un poster de taille A2.sera disponible dès le 28 février sur. Le premier trailer, partagé ce 16 janvier, est visible ci-dessous. Si vous souhaitez l’acquérir sur une autre plateforme, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose la version Steam pour 8,40 euros